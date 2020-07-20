 

В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции

20.07.2020, 11:30, Разное

Из-за многочисленных травм голливудской актрисе Шарлиз Терон потребуется провести три операции. Во время съемок картины «Бессмертная гвардия» знаменитость решила отказаться от услуг каскадеров, поэтому многие трюки ей пришлось выполнять самостоятельно.
Так, на съемках одной из особо трудных сцен Шарлиз Терон повредила руку. Через некоторое время она онемела, но, несмотря на дискомфорт, актриса приняла решение о продолжении съемок. Она даже отказалась пройти обследование, поскольку времени на врача у нее не оказалось.

Позднее Шарлиз Терон повредила палец, от его кости оторвалась мышечная ткань. Кроме того, у актрисы произошли защемления нервов, из-за чего она не могла нормально двигать конечностями. А после завершения съемок медики рассказали ей о необходимости проведения трех операций, отметила актриса.





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