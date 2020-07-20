 

«Ангарский маньяк» признался еще в двух убийствах

20.07.2020, 11:25, Разное

Его уже дважды выносили приговоры за более чем 80 преступлений.

Экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков («ангарский маньяк»), который уже отбывает два пожизненных срока за убийство, признался, что совершил еще два преступления. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Иркутской области.

Попков рассказал, что в 1995-1998 годах в Ангарске убил еще двух женщин. По первому эпизоду ему уже предъявили обвинения, по второму следствие проводит необходимые действия и собирает доказательства. До этого СК установил его причастность к 81 убийству и трем покушениям на территории Иркутской области.

Попкова задержали в июне 2012 года во Владивостоке и в первый раз приговорили к пожизненному сроку в январе 2015 года. По данным следствия, первое преступление он совершил в 1994 году, и, хотя в 1999 году его уволили со службы, список его жертв увеличивался. Ко второму пожизненному сроку Попкова приговорили в декабре 2018 года.

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Источник: Новая газета





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