 

Доцента ВГИКа жестоко убили в собственной квартире в Москве

20.07.2020, 11:23, Разное

В собственной квартире на Кутузовском проспекте обнаружена убитой 90-летняя доцент Всероссийского государственного института кинематографии Ида Шур. До этого в полицию позвонила ее обеспокоенная подруга. Она рассказала, что Шур уже два дня не подходит к телефону.

Вскрыв дверь, правоохранители обнаружили тело со множеством ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело. Не исключено, что к расправе причастны черные риелторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.





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