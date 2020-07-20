 

Новый недорогой смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти

20.07.2020, 11:19, Новости дня

Пользователям стали доступны сведения о новом смартфоне OnePlus Nord, который официально рассекретят уже завтра.

Смартфон получил внушительные габариты, о чем свидетельствует крупный 6,44-дюймовый экран с частотой обновления кадров 90 Гц. Кроме того, разработчики оснастили модель подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также мощным процессором Snapdragon 765G. Размер оперативной памяти составит 12 гигабайт, тогда как в продаже появится и версия с 8 гигабайтами ОЗУ

Аппарат получил аккумулятор на 4115 мАч, а также квадрокамеру с главным датчиком 48 мегапикселей. Передняя камера обладает сдвоенным модулем на 32+8 мегапикселей. Смартфон получит также обновленную операционную систему Android 10.





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