Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M01s

20.07.2020, 11:19, Новости дня

Известная марка Samsung официально презентовала недорогой смартфон Galaxy M01s, который отличается доступным ценником.

Новинка получила процессор MediaTek Helio P22, а также видеоадаптер IMG PowerVR GE8320. Высокую производительность аппарата обеспечивают также 3 гигабайта оперативной памяти. Смартфон обладает 6,2-дюймовым дисплеем с высоким разрешением 1520 на 720 пикселей. Основная камера обладает сдвоенным объективом на 13+2 мегапикселя. Помимо этого, смартфон получит переднюю камеру на 8 мегапикселей.

Также сообщается, что смартфон функционирует на базе ОС Android 9.0 Pie и имеет батарею на 4000 мАч. Приблизительная стоимость аппарата составит около 130 долларов, однако официальный прайс пока не озвучен.