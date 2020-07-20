Вышел в продажу в РФ недорогой смартфон ZTE Blade V2020

20.07.2020, 11:19, Новости дня

В РФ поступил в продажу новый смартфон ZTE Blade V2020, который официально презентовали неделю назад.

Аппарат прогнозировали к выходу несколько ранее, однако лишь сейчас ритейлеры предложили новинку в свободном доступе за 16 тысяч рублей. Вместе с тем аппарат является достаточно производительным и может похвастаться наличием модуля бесконтактной оплаты. Смартфон ZTE Blade V2020 получил 128 гигабайт постоянной памяти, а также усиленный аккумулятор.

Кроме того, устройство может похвастаться увеличенным 6,5-дюймовым дисплеем с высоким разрешением, а также мощным аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 19 Вт. Основная камера предложена четырьмя объективами с главным датчиком 48 мегапикселей.