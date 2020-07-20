 

Турция начала геологоразведочные работы в Черном море

20.07.2020, 11:16, Новости дня

Турецкое буровое судно «Фатих» приступило к проведению первых геологоразведочных работ в Черном море, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Фатих» приступил к бурению на участке «Туна-1» в Черном море при поддержке нашего народа. Мы будем проводить работы на каждом квадратном метре наших морей, чтобы достичь энергетической независимости. Если там что-то есть, то мы обязательно это найдем», – передает ТАСС слова Донмеза.

Напомним, ранее президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре сообщил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.





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