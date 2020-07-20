Мнение: В защиту обочинщиков

20.07.2020, 11:15, Разное

В соцсетях ажиотаж: Герман Стерлигов выложил видео, где он пытается проехать по обочине, а «плохой» водитель фуры его не пропускает. Логика у господина Стерлигова была стандартной для обочинщиков: я тороплюсь, а этому негодяю, видите ли, сложно меня без очереди пропустить. Вот то самое видео:

https://ru-chp.livejournal.com/14738095.html

https://varlamov.ru/3965150.html

https://youtu.be/3e3v7d2cHGw

Интересно, что в супермаркетах или, скажем, в кассах кинотеатров обочинщиков значительно меньше. Возможно, потому, что там логика «я тороплюсь, пустите меня без очереди» звучит совсем уж неубедительно.

В Рунете видео вызвало смех: большая часть лезущих без очереди всё же сознаёт, что поступает низко, воруя время у других водителей и создавая заторы на дорогах. В типичной пробке открытие дополнительного ряда на обочине замедляет движение нормальных водителей в два-три раза. Там, где без обочинщиков они мариновались бы в пробке 10 минут, с обочинщиками приходится потерять уже 20-30 минут. Сами понимаете, в народе обочинщиков не любят.

Вместе с тем неправильно было бы заявлять, что водитель фуры — герой, а обочинщик — негодяй. Проблема обочин должна решаться совершенно иначе, не силовым путём и, разумеется, не путём самосуда.

Во-первых, само общество хорошо. Если народ возмущается незнакомыми обочинщиками, то когда на обочину сворачивает таксист или водитель маршрутки, пассажиры обычно не имеют ничего против. Ещё реже пассажиры подают голос, когда за рулём находится брат, сват, коллега или любой другой лично знакомый им водитель. Из-за этого робкого молчания (и нежелания ставить таксистам единицу за обочинство) многие обочинщики не понимают, кем их считают порядочные водители.

Во-вторых, львиная доля вины лежит на ГИБДД и на тех, кто утверждает штрафы ГИБДД. В Петербурге, к примеру, есть одно место на Арсенальной набережной, где хитрецы целыми вереницами объезжают пробку вторым-третьим рядом, существенно замедляя всех остальных. В 400 метрах от этой вакханалии скотства постоянно дежурит стайка гаишников, которая ловит случайные грузовики. Если бы конкретно эти гаишники взяли привычку хотя бы час в день посвящать ловле обочинщиков, обочинщики очень быстро осознали всю недостойность своего поведения.

К сожалению, гаишники обочинщиков почти не ловят, а если ловят, то случайно, когда те совсем уж нагло лезут им на глаза. Одна из причин — отсутствие в ПДД терминов «обочинщик» и «объезд пробки». Объезд поворачивающей пробки можно натянуть на пункт 12.14 (штраф 500 рублей), для езды по обочине есть пункт 12.15 (штраф 1500 рублей). Такие мелкие штрафы не являются, видимо, достаточно интересными, чтобы гаишники целенаправленно охотились за нарушителями.

Лёгкое решение проблемы обочинщиков со стороны государства было бы таким:

1. Поднять штрафы за объезд пробки до 5 тысяч рублей.

2. Начать приём видеофрагментов от других водителей в качестве доказательства правонарушения.

Собственно, штрафы было бы справедливо сделать и ещё больше, — воровство времени наносит нормальным водителям прямые денежные убытки, — однако для решения проблемы обочинщиков хватит и 5 тысяч.

Напоследок замечу, что большая часть блогеров пишет сейчас «обочечник» вместо «обочинщик». Действительно, просторечное «обочечник» плотно вошло уже в русский язык и, возможно, будет добавлено в итоге в словари именно в таком виде. Тем не менее пока что допустимы оба варианта, так что я буду пользоваться тем, который мне представляется более благозвучным.