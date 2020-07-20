Ослабление США и Европы подталкивает Швейцарию к покупке истребителей

20.07.2020, 11:10, Новости дня

Ослабление влияния США и Европы в мире представляет угрозу и для Швейцарии, пишет SRF. Рост числа конфликтов и терроризма вызывает беспокойство в Берне. В связи с чем необходимость покупки новых истребителей кажется всё более очевидной, но есть и те, кто считает, что в борьбе с вызовами XXI века они не помогут.

Региональные конфликты потенциально могут серьёзно обостриться. Об этом пишет Национальный совет в своём отчете об угрозах для Швейцарии, опубликованном в апреле. То обстоятельство, что США и Западная Европа утрачивают влияние, представляет угрозу и для политической безопасности Швейцарии. О том, связано ли это с голосованием о закупке истребителей в сентябре, можно спорить, а также узнать в репортаже Эрвина Шмида.

1989 год. Падение Берлинской стены. Холодная война закончилась. В мире наступает разрядка. В 1991 году Михаил Горбачёв и Джордж Буш подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Те времена прошли. Сегодня на планете всё больше конфликтов, говорит Пэльви Пулли, директор отдела политики безопасности в Министерстве обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии.

ПЭЛЬВИ ПУЛЛИ, директор отдела политики безопасности в Министерстве обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии: Мы годами наблюдаем, как повсеместно растёт число конфликтов и нестабильных ситуаций. Мы видим, что сверхдержавы обращаются друг с другом всё грубее, международные организации ослабевают, а терроризм усиливается.

К тому же США и Китай ведут экономическую войну, которая может развиться в глобальную борьбу за зоны влияния. РФ и Турция уже ведут опосредованную войну в арабском мире. В результате ситуация у порога Европы становится нестабильной. И в этот момент в игру вступают швейцарские истребители.

ПЭЛЬВИ ПУЛЛИ: Рост нестабильности свидетельствует о том, что за последние годы ситуация стала ещё более опасной. При взгляде в будущее — с учётом того, что срок эксплуатации истребителей составляет от 30 до 40 лет — мы пониманием, что вероятность того, что ситуация будет развиваться мирно очень мала, но исключать этого, конечно, нельзя.

Совершенно по-другому к этому, конечно же, относятся противники закупки истребителей.

ЛЕВИН ЛЕМПЕРТ, секретарь организации «Группа за Швейцарию без армии»: Большая угроза или вызов для политической безопасности — это, конечно же, глобальное потепление, а также кибератаки, пандемии и другие катастрофы. В борьбе с этими угрозами, подтвержденными Федеральным ведомством защиты населения, истребители не помогут.

ПЭЛЬВИ ПУЛЛИ: Срок эксплуатации истребителей обычно составляет 30-40 лет. И на сегодняшний день мы не можем утверждать, что знаем, чего стоит ожидать в этот промежуток времени.

Новые истребители для на сегодняшний день немыслимых сценариев будущего? Избиратели примут решение 27 сентября.

Дата выхода в эфир 19 июля 2020 года.