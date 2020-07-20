 

Мнение: Интертекстуальные игры

20.07.2020, 11:10, Разное

Сиквелы и фанфики повсюду. Такое ощущение, что идей в мире было ограниченное количество, и новые брать неоткуда.
Мы видим это в книгах и фильмах.
В картинах это тоже есть.

Вот один художник, который тоже играется этим методом — Марк Ланг (Mark Lang, род. 1966).

Однако есть нюанс. Он цитирует не "Джоконду", или "Смерть Марата", или другие, навязшие на зубах картины поп-иконы. А произведения искусства, хоть и ключевые, но и требующие эрудиции. Сумеете ли вы опознать его источники вдохновения?

"Аллегория" (2005)

Что это?

Это знаменитая картина Гюстава Курбе «Мастерская художника» (1855), которая, действительно, всегда вызывает вопрос — зачем пейзажисту голая натурщица? А это потому что это не жанровая сценка, а аллегорическая. Полное название картины: «Мастерская художника. Истинная аллегория семи лет моей творческой и нравственной жизни». То есть художник отворачивается от классики (которую персонифицирует обнаженная), и обращается к теме пейзажа.

Если вы вглядитесь в задний план "Аллегории", вы увидите, что на дальнем плане, в другом зале, висит именно эта картина. То есть пейзаж повторен три раза, как будто игра с зеркалами.

***

"Лежащая"  (2006)

По стенам тут три главные лежащие обнаженные мирового искусства: тициановская "Венера Урбинская", спящая Джорджоне и "Олимпия" Мане.
Мне нравится, что реальную женщину наших дней он пишет в одежде. Потому что типичная женщина 21 века — это не безмолвная обнаженная натурщица, а человек, отстоявший свое право на голос, на одежду.

***

"Стоящая" (2008)

Слева – Джакометти, Tall Figure IV (1960), справа – "Афродита Книдская", копия Праксителя (5 век до н.э.)
Как вы думаете, о чем эта картина на самом деле?

***

"Грации" (2008)

Здесь очевидным образом повтояется поза трех обнимающихся граций — классической темы скульптуры. Женщины одеты. А на заднем плане — богини ХХ века: слева кажись Одри Хепберн, справа Марлен Дитрих, а кто слева посередине не знаю.

 ***

"Порталы" (2004)

Вот это очень крутое цитирование, мне кажется.
Дуччо. "Маэста" (1308-11), фрагмент – "Искушение Христово"

***

Некоторые кажутся очень простыми и не скрывающими двойных смыслов.

"Суждение" (2005)

Лектор на фоне слайда на экране рассказывает о картине Вермеера.

***

"Историография" (2010)

Тут женщина повторяет позу картинки на экране ноута, но мелковато, так что поставлю крупно.

Жорж де ла Тур. "Мария Магдалина"

***

Chairman, 2004

Картина называется "Член правления (Председатель)" и выглядит как типичный парадный портрет больших начальников в 20 веке. Мы видим веласкесовскую "Венеру с зеркалом", радостно опознаем ее, и решаем, что игра именно в этом. А картина как будто изображает, скажем, члена правления музея, где она висит.

На самом деле, как понимает внимательный зритель, все элегантнее.

Ибо тут, конечно, еще раз Веласкес — папа Иннокнетий, только без ярких одеяний и  палевных усов с бородкой.


***

"Посещение ограничено по времени" (2005)

Здесь цитируется

несколько картин Караваджо. Вот некоторые из них:

На стене висит "Бичевание" из Каподимонте.

Охранник справа – "Ужин в Эммаусе"

Юноша напротив — "Жертвоприношение Исаака"

Женская головка слева в толпе, почти в верхнем ряду – "Юдифь"

Женщина с ребенком — "Мадонна ди Лорето"

Остальные лица в толпе — с других картин. Если интересно, поразвлекайтесь отгадыванием, разглядывая этот список.

Мне нравится, что самых узнаваемых, типа "Вакха", нету.

***

"Аноним" (2007)

Это, конечно же

"Святой Христофор", возможно, Дирка Боутса

Кажется, она (или ее фрагмент) висят на стене слева. А вот что напротив — понять не могу, какой-то мужик с фонарем.

***

"Размышляя" (2009)

Кто опознает? А?

***

Когда речь заходит о хорошо узнаваемых картинах, он все равно, молодчина, умудряется цитировать их не в лоб, не примитивно..

"Мечты о полете" (2011)

***

"Миф о творении" (2013)

Здесь реалистичным методом изображено, как

Ван Гог пишет эту картину

***

Collaborative Fiction, 2008

***

Post-Impression (2012)

Тут легко узнаваемые Гоген с Ван Гогом и портреты друг друга, но мне понравилось остроумие использования многоплановости.

***

"Модель" (2010)

***

"Путешественник" (2007)

***

"Спящий" (2007)

***

Performance (2009)

***

"Поминовение (патронаж)" (2008)

***

"Новый мир" (2007)

***

"Брак" (2009)

***

"Романтическая проекция" (2007)

***

В заглавии этой картины немецкое слово "художник" нарочно написано с ошибкой, чтобы быть похожим на фамилию.

Koonstler (2019)

***

"Минотавр" (2019)

***

***

А вот еще такое:

"Катарсис" (2007)

Тут все очевидно: изображено нападение с кислотой на картину Рембрандта "Иаков, благословляющий сыновей Иосифа" в Кассельской галерее. Оно произошло в 1977 году, и сделал это тот самый психованный немец, о котором я пишу в своих "Ворах, вандалах и идиотах".

Картина Рембрандта после реставрации.

***

Ссылки:
http://artophilia.com/artists/mark-lang/
https://www.duranmashaalgallery.com/mark-lang
https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post445938989/

Источник: Шакко





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