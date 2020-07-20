Мнение: Интертекстуальные игры
20.07.2020, 11:10, Разное
Сиквелы и фанфики повсюду. Такое ощущение, что идей в мире было ограниченное количество, и новые брать неоткуда.
Мы видим это в книгах и фильмах.
В картинах это тоже есть.
Вот один художник, который тоже играется этим методом — Марк Ланг (Mark Lang, род. 1966).
Однако есть нюанс. Он цитирует не "Джоконду", или "Смерть Марата", или другие, навязшие на зубах картины поп-иконы. А произведения искусства, хоть и ключевые, но и требующие эрудиции. Сумеете ли вы опознать его источники вдохновения?
"Аллегория" (2005)
Что это?
Это знаменитая картина Гюстава Курбе «Мастерская художника» (1855), которая, действительно, всегда вызывает вопрос — зачем пейзажисту голая натурщица? А это потому что это не жанровая сценка, а аллегорическая. Полное название картины: «Мастерская художника. Истинная аллегория семи лет моей творческой и нравственной жизни». То есть художник отворачивается от классики (которую персонифицирует обнаженная), и обращается к теме пейзажа.
Если вы вглядитесь в задний план "Аллегории", вы увидите, что на дальнем плане, в другом зале, висит именно эта картина. То есть пейзаж повторен три раза, как будто игра с зеркалами.
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"Лежащая" (2006)
По стенам тут три главные лежащие обнаженные мирового искусства: тициановская "Венера Урбинская", спящая Джорджоне и "Олимпия" Мане.
Мне нравится, что реальную женщину наших дней он пишет в одежде. Потому что типичная женщина 21 века — это не безмолвная обнаженная натурщица, а человек, отстоявший свое право на голос, на одежду.
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"Стоящая" (2008)
Слева – Джакометти, Tall Figure IV (1960), справа – "Афродита Книдская", копия Праксителя (5 век до н.э.)
Как вы думаете, о чем эта картина на самом деле?
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"Грации" (2008)
Здесь очевидным образом повтояется поза трех обнимающихся граций — классической темы скульптуры. Женщины одеты. А на заднем плане — богини ХХ века: слева кажись Одри Хепберн, справа Марлен Дитрих, а кто слева посередине не знаю.
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"Порталы" (2004)
Вот это очень крутое цитирование, мне кажется.
Дуччо. "Маэста" (1308-11), фрагмент – "Искушение Христово"
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Некоторые кажутся очень простыми и не скрывающими двойных смыслов.
"Суждение" (2005)
Лектор на фоне слайда на экране рассказывает о картине Вермеера.
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"Историография" (2010)
Тут женщина повторяет позу картинки на экране ноута, но мелковато, так что поставлю крупно.
Жорж де ла Тур. "Мария Магдалина"
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Chairman, 2004
Картина называется "Член правления (Председатель)" и выглядит как типичный парадный портрет больших начальников в 20 веке. Мы видим веласкесовскую "Венеру с зеркалом", радостно опознаем ее, и решаем, что игра именно в этом. А картина как будто изображает, скажем, члена правления музея, где она висит.
На самом деле, как понимает внимательный зритель, все элегантнее.
Ибо тут, конечно, еще раз Веласкес — папа Иннокнетий, только без ярких одеяний и палевных усов с бородкой.
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"Посещение ограничено по времени" (2005)
Здесь цитируется
несколько картин Караваджо. Вот некоторые из них:
На стене висит "Бичевание" из Каподимонте.
Охранник справа – "Ужин в Эммаусе"
Юноша напротив — "Жертвоприношение Исаака"
Женская головка слева в толпе, почти в верхнем ряду – "Юдифь"
Женщина с ребенком — "Мадонна ди Лорето"
Остальные лица в толпе — с других картин. Если интересно, поразвлекайтесь отгадыванием, разглядывая этот список.
Мне нравится, что самых узнаваемых, типа "Вакха", нету.
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"Аноним" (2007)
Это, конечно же
"Святой Христофор", возможно, Дирка Боутса
Кажется, она (или ее фрагмент) висят на стене слева. А вот что напротив — понять не могу, какой-то мужик с фонарем.
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"Размышляя" (2009)
Кто опознает? А?
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Когда речь заходит о хорошо узнаваемых картинах, он все равно, молодчина, умудряется цитировать их не в лоб, не примитивно..
"Мечты о полете" (2011)
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"Миф о творении" (2013)
Здесь реалистичным методом изображено, как
Ван Гог пишет эту картину
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Collaborative Fiction, 2008
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Post-Impression (2012)
Тут легко узнаваемые Гоген с Ван Гогом и портреты друг друга, но мне понравилось остроумие использования многоплановости.
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"Модель" (2010)
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"Путешественник" (2007)
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"Спящий" (2007)
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Performance (2009)
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"Поминовение (патронаж)" (2008)
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"Новый мир" (2007)
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"Брак" (2009)
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"Романтическая проекция" (2007)
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В заглавии этой картины немецкое слово "художник" нарочно написано с ошибкой, чтобы быть похожим на фамилию.
Koonstler (2019)
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"Минотавр" (2019)
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А вот еще такое:
"Катарсис" (2007)
Тут все очевидно: изображено нападение с кислотой на картину Рембрандта "Иаков, благословляющий сыновей Иосифа" в Кассельской галерее. Оно произошло в 1977 году, и сделал это тот самый психованный немец, о котором я пишу в своих "Ворах, вандалах и идиотах".
Картина Рембрандта после реставрации.
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Ссылки:
http://artophilia.com/artists/mark-lang/
https://www.duranmashaalgallery.com/mark-lang
https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post445938989/
Источник: Шакко
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