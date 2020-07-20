Зеленский назвал убийство Шеремета «позором для Украины»

20.07.2020, 11:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, и назвал это преступление «позором для Украины».

«Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Белоруссии, РФ и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины», – передает РИА «Новости» пост Зеленского в Telegram в понедельник.

Он отметил, что дело Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем украинского общества, и хочет услышать убедительные ответы и неопровержимые доказательства.

«Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло», – добавил он.

Тем временем памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета открыли в центре Киева на месте его гибели, трансляцию вело издание hromadske в Facebook.

Открытие мемориала состоялось в четвертую годовщину убийства журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. На открытие пришли коллеги и друзья Шеремета, они требуют найти и наказать виновных в гибели журналиста.

До роковин вбивства журналіста Павла Шеремета у Києві відкрили меморіальну дошку на місці його загибелі pic.twitter.com/GfoYWvu9jC

— hromadske (@HromadskeUA) July 20, 2020

Мемориал выглядит как белый лист, на котором написаны имя и фамилия погибшего журналиста, а также слова «На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист».

Напомним, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».



