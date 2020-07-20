Личное: «Просто так хотел Валя»

20.07.2020, 11:01, Разное

«Год нужно выдержать траур», — вопят возмущённые фанатки блогера с сухим льдом Диденко.

Екатерина Диденко в ответ радостно сообщила, что ей нужно жить дальше, и вывалила своим курам посмотреть нового трахаля.



Фото: Соцсети

Не прошло и пяти месяцев со смерти мужа, как блогерка Екатерина нашла любовь.

Сама себе боится признаться, что происходит с чувствами — ну, томление плоти, как гуляша под крышкой на индукционной плите.

Ну, а чего зря терять драгоценное время? Сиськи вставила? Самое время найти мужика!

И пусть мужик — захудалый такой актёр-блогер-предприниматель, разве Катя может рассчитывать на что-то более стоящее или ковыряться, выбирая, кому б ей дать?

Детям нужен новый папа — это первое и самое важное. Самой бабе за 30 — нужна регулярная половая жизнь ради здоровья. Аккаунт в Эскортограме держится исключительно хайпом.

Новый мужик удовлетворяет всем насущным потребностям: Катю хочет, куры-подписчицы возмущены, а скоро можно будет привести его в дом и к детям.

«Просто так хотел Валя» — озарило подписчиц, и действительно, наверное, именно так и хотел покойник.

В марте — закопала мужа или кремировала. В июле — новый мужик.

Но не спешите осуждать Екатерину за связь с 22-летним мальчиком-неудачником. Она продолжает думать о покойном муже почти всё время. Я и сейчас его люблю, когда любят меня, признаётся Катя, а это ли не верность, которую она хранит?

Впрочем, что чувствует мальчик, совокупляющий бабу, которая во время соитий думает о покойнике, не сообщается.

А сколько вы собираетесь блюсти траур, когда ваш благоверный помрёт?