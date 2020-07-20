Авиацию ВМФ России оснастят навигационной системой «Гефест»

20.07.2020, 10:53, Разное

Технику российского военно-морского флота оснастят новейшей прицельно-навигационной системой СВП-24 «Гефест». Переоснащение позволит повысить эффективность боевых машин благодаря появлению возможности атаки наземных вражеских сил и надводных целей.

Прицельно-навигационная система СВП-24 «Гефест» расширит методы применения т.н. неуправляемых бомб. Кроме того, бортовой компьютер комплекса способен к самостоятельной работе, он умеет анализировать информацию о цели и передавать полученные данные оператору.

На сегодняшний день прицельно-навигационной системой СВП-24 «Гефест» пользуются самолеты С-24, стоящие на вооружение Черноморского флота. Испытания стартовали с начала 2020 года, военных удовлетворили первые результаты, поэтому в дальнейшем новыми комплексами оснастят боевую авиацию Северного и Балтийского флотов.