В РФ за сутки зафиксировали 5 тыс. 940 новых случаев COVID-19

20.07.2020, 10:53, Новости дня

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло менее чем на 6 тыс. (5 940) впервые с 29 апреля, всего случаев – 777 486, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

Согласно данным оперативного штаба, в прошлый раз прирост менее 6 тыс. случаев за сутки был зафиксирован 29 апреля. Тогда он составил 5 тыс. 841.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5940 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1556 (26,2%) без клинических проявлений», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 777486 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В оперштабе сообщили также, что наименьший темп прироста коронавируса за сутки зафиксирован в Москве, Подмосковье и ЕАО.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область, Еврейская АО – 0,2%, 2. Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область – 0,3%, 3. Брянская область, Чеченская Республика – 0,4%», – говорится в сообщении.

Также прирост в 0,5% зафиксирован в Карачаево-Черкессии, Калужской, Новгородской, Смоленской, Тульской, Курской, Калининградской областях и Дагестане.

Прирост 0,6% – в Орловской, Псковской, Рязанской, Пензенской, Тверской областях и Татарстане.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3258 человек… За весь период выписано по выздоровлению по РФ 553602», – говорится в сообщении.

В частности, 379 человек выписаны в Москве, 306 – в Свердловской области, 222 – в Ямало-Ненецком автономном округе, 218 – в Подмосковье.



