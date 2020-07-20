Ученые: У выздоровевших после коронавируса пациентов наблюдаются психологические проблемы

20.07.2020, 10:53, Разное

Специалисты начали исследование, где проанализировали, как влияет на организм людей COVID-19. Исследователи узнали о «многосистемности» заболевания и у вылечившихся пациентов заметили появление проблем, в том числе и психологических.

Эксперты рассказывают, что коронавирусная болезнь не может пройти без следов, так как она продолжается длительный период. У людей, которые выздоровели и имеют отрицательные результаты теста, продолжают обнаруживать определенные симптомы. Сначала говорили о болезненности в грудной клетке и одышке, но сейчас доктора сообщают о психологических проблемах, ситуациях с кожей, «тумане в голове». Также заметили, что посттравматические расстройства наблюдали у 15% случаев, но психологические трудности возникают у половины вылечившихся больных, которых в исследованиях опрашивали специалисты.

Пьеро Клаварио, руководитель института реабилитации после COVID-19, заявил, что коронавирусная инфекция оказывает влияние не только на органы дыхания, но и ЖКТ, нервную систему, головной мозг, печень и почки. В результате таких открытий и начались опыты, которые позволяют разобраться с аспектами, не затрагивающими стандартные вирусологические работы.