 

В Сеченовском университете отреагировали на слухи о «вакцинации элиты» от коронавируса

20.07.2020, 10:53, Новости дня

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал слухами и спекуляцией сообщения о том, что российские элиты якобы получили доступ к вакцине от коронавируса в апреле.

«Мы проводили доклинические исследования, проводили клинические исследования, препарат еще не зарегистрирован пока, о его регистрации предстоит принять решение министерству здравоохранения в ближайшее время. Только после регистрации он может быть доступен для полноценного применения. Поэтому все эти слухи могу только оставить на совести тех, кто это говорит, может быть, это спекуляция», – передает ТАСС слова Тарасова.

Напомним, 15 июля первая группа добровольцев, тестировавшая разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцину против коронавируса, была выписана из клиники. Как отметила главный исследователь Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцинный препарат.

Напомним, в воскресенье директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов заявил, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено.

Директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа.





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