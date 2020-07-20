Доктор сообщил, как часто людям необходимо проверяться на онкологические заболевания

20.07.2020, 10:53, Разное

Константин Титов, заведующий, врач-онколог, объяснил, как часто нужно обследоваться на онкологические болезни. Он подчеркивает, что нет нужды обследоваться каждый год.

Эксперт считает, что страх направляет людей на лишние манипуляции, и заявляет, что при боязни опухоли мозга нет нужды делать МРТ. Чаще всего рак настигает людей старшего возраста после 60 лет, но есть и онкология у детей, о которой не стоит забывать. В странах, где люди живут долго, увеличивается рост онкологических болезней.

Специалист настаивает, что заболевания чаще могут быть и у людей курящих. Нужно воспитать поколение людей, которые отказываются от сигарет, чтобы они меньше болели раком легких, нежели их предки.