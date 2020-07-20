 

Мнение: Выпускной в “Джейш-аль-Исса”

20.07.2020, 10:50, Разное

Выпускной с показательными выступлениями в лагере подготовки террористов группировки "Джейш-аль-Исса".

С большой долей вероятности, экзамены у них рано или поздно примут ВКС РФ.

Между тем, в Сирии вчера буднично прошли парламентские выборы.

Особой интриги на выборах нет – ожидается крупная победа сторонников Асада, которые займут большинство мест в сирийском парламенте.
Голосование проходит на большей части Сирии (исключая большую часть Рожавы и районы оккупированные Турцией и США), включая те районы, которые были освобождены за последние два года. Это 3-и "военные выборы" с 2011 года. Ныне они проходят в условиях практически затухших боевых действий и активной фазы КТО в Сувейде, Хомсе, Дераа и Дейр-эз-Зоре (тут сирийцам еще на несколько лет работы). В целом же выборы конечно покажут, что для Сирии Асад безальтернативен. Спустя 9,5 лет попыток заставить его уйти, он никуда не ушел и не собирается.

Источник: Colonel Cassad





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