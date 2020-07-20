Умер народный артист РФ Евгений Родыгин

20.07.2020, 10:48, Новости дня

Уральский композитор и автор песен, народный артист РФ Евгений Родыгин умер на 96-м году жизни, сообщили в Союзе композиторов Свердловской области.

«Да, скончался вчера, ему было 95 лет», – сообщил источник ТАСС, добавив, что информация о прощании будет сообщена позже.

Родыгин – почетный житель Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России.

В 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России.

Работал в Уральском народном хоре, написал в те годы наиболее популярные песни «Уральская рябинушка» («Ой, рябина кудрявая»), «Куда бежишь, тропинка милая», «Едут новоселы», «Белым снегом», «У границы». Также композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии.