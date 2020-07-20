Литвинова обнародовала фотографию возлюбленного дочери

20.07.2020, 10:37, Разное

Сейчас дочь Ренаты Литвиновой находится в Бельгии. Ульяна Добровская оказалась в другой стране не просто так. Девушка изучает историю моды в Королевской академии изящных искусств.

Ранее наследница Литвиновой обучалась в нормандском пансионе и только мечтала о профессии, связанной с модой. Параллельно Ульяна изучала актерское мастерство в Hurtwood House в графстве Суррей и пробовалась в эпизодических ролях.

18-летняя копия Ренаты Литвиновой успела сняться в российских кинолентах и была замечена бельгийскими режиссерами. Девочка с трех лет является частым гостем съемочных площадок. Неудивительно, ведь Рената с раннего детства пыталась привить дочери любовь к искусству.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 19 Июл 2020 в 12:51 PDT

Жизнь Ульяны наполнена красками. Девушка не только познает историю модной индустрии, но и выстраивает отношения с молодым человеком. Благодаря Ренате Литвиновой многочисленная аудитория “познакомилась” с новым ухажером наследницы режиссера.

“Уля и Федя – русские в Антверпене”, – лаконично подписала кадр актриса.

Поклонники Литвиновой отметили, что Ульяна сильно напоминает свою маму в молодости. Нашлись и те, кто перепутал родственниц и предположил, что Рената показала своего экстравагантного ухажера.