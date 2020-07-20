 

Xiaomi планирует выпустить доступный флагман за 300 долларов

20.07.2020, 10:30, Разное

Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон. Особенностью гаджета будет его доступная цена, стоимость устройства не превысит 300 долларов США.
Информация о грядущей новинке появилась в китайской социальной сети Weibo. Инсайдеры опубликовали сведения о бюджетном смартфоне за 1999 юаней, что соответствует менее 300 долларов. При этом аппарат будет обладать актуальными техническими характеристиками и высоким качеством.

Стоит отметить, что еще на старте своего мирового прорыва на рынке мобильных технологий Xiaomi придерживалась политики бюджетных ценников на свои смартфоны. Однако далее руководство китайского IT-гиганта сделало заявление о переходе в категорию более высокой стоимости своих товаров. Это объяснялось наличием самых современных технологий в выпускаемых устройствах. Бюджетную нишу между тем заняла компания Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi.

Новый смартфон, название которого пока не известно, несмотря на невысокую стоимость, получит 2K-дисплей, частота обновления которого составит 120 герц. Управлять аппаратом будет мощный однокристальный процессор Snapdragon 865. Долгую работу устройства обеспечит емкий аккумулятор в 5 тысяч мАч, поддерживающий проводную зарядку в 100 Ватт и беспроводную 40-ваттную. Работать смартфон будет с фирменной оболочкой MIUI 12, другие характеристики будущего флагмана пока не известны, все подробности обнародуют в официальном анонсе в августе.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Северная Корея предпринимает дальнейшие шаги по искоренению коррупции среди военных

25.05 / Звезда «Клуба» Алексей Янин, переживший инсульт, начал вставать на ноги

26.06 / Скандалы: Родина или зарубежные активы

29.05 / Мнение: «Жертва режима» из Чувашии

16.05 / Пилот оставил надпись в небе на русском над США

29.05 / Мнение: Петербург глумится над Москвой?

06.06 / Фитнес-эксперт Алина Насырова рассказала о способах избавиться от целлюлита

24.06 / “Любители похоронной атрибутики”: Ургант прошелся по Собчак и ее мужу

01.06 / Мнение: О несмываемом позоре «Роскосмоса» – в документе

01.06 / Личное: Навязчивая мамочка Таня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска