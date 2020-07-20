Xiaomi планирует выпустить доступный флагман за 300 долларов

20.07.2020, 10:30, Разное

Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон. Особенностью гаджета будет его доступная цена, стоимость устройства не превысит 300 долларов США.

Информация о грядущей новинке появилась в китайской социальной сети Weibo. Инсайдеры опубликовали сведения о бюджетном смартфоне за 1999 юаней, что соответствует менее 300 долларов. При этом аппарат будет обладать актуальными техническими характеристиками и высоким качеством.

Стоит отметить, что еще на старте своего мирового прорыва на рынке мобильных технологий Xiaomi придерживалась политики бюджетных ценников на свои смартфоны. Однако далее руководство китайского IT-гиганта сделало заявление о переходе в категорию более высокой стоимости своих товаров. Это объяснялось наличием самых современных технологий в выпускаемых устройствах. Бюджетную нишу между тем заняла компания Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi.

Новый смартфон, название которого пока не известно, несмотря на невысокую стоимость, получит 2K-дисплей, частота обновления которого составит 120 герц. Управлять аппаратом будет мощный однокристальный процессор Snapdragon 865. Долгую работу устройства обеспечит емкий аккумулятор в 5 тысяч мАч, поддерживающий проводную зарядку в 100 Ватт и беспроводную 40-ваттную. Работать смартфон будет с фирменной оболочкой MIUI 12, другие характеристики будущего флагмана пока не известны, все подробности обнародуют в официальном анонсе в августе.