В Волгограде в Волгу выпустили 125 тыс. мальков осетровых пород

20.07.2020, 10:30, Новости дня

Волгоградские ихтиологи выпустили в Волгу около 125 тыс. мальков стерляди. Целью мероприятия является искусственное воспроизведение водных биоресурсов Волгоградского региона.

Акция проводится в рамках реализуемых проектов по сохранению Волго-Ахтубинской поймы, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

По информации облкомприроды, мальки стерляди были выращены в Тепловском рыбопитомнике Саратовской области. В Волгоград их привезли в специальных изотермических контейнерах. Весит каждая рыбка 2-3 грамма, передает «Волгоградская правда».

Экологи утверждают, что молодь адаптирована уже к естественным условиям обитания и готова к жизни в большом водоеме. До состояния взрослой особи, чтобы начать нереститься, стерлядь растет четыре года. Выживаемость мальков в водоеме составляет в среднем 50%.

В этом году в рамках реализации мероприятий по восстановлению семи объектов Волго-Ахтубинской поймы в Волгу и Ахтубу планируется выпустить более 650 тыс. мальков стерляди и сазана.