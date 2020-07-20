 

В Волгограде в Волгу выпустили 125 тыс. мальков осетровых пород

20.07.2020, 10:30, Новости дня

Волгоградские ихтиологи выпустили в Волгу около 125 тыс. мальков стерляди. Целью мероприятия является искусственное воспроизведение водных биоресурсов Волгоградского региона.

Акция проводится в рамках реализуемых проектов по сохранению Волго-Ахтубинской поймы, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

По информации облкомприроды, мальки стерляди были выращены в Тепловском рыбопитомнике Саратовской области. В Волгоград их привезли в специальных изотермических контейнерах. Весит каждая рыбка 2-3 грамма, передает «Волгоградская правда».

Экологи утверждают, что молодь адаптирована уже к естественным условиям обитания и готова к жизни в большом водоеме. До состояния взрослой особи, чтобы начать нереститься, стерлядь растет четыре года. Выживаемость мальков в водоеме составляет в среднем 50%. 

В этом году в рамках реализации мероприятий по восстановлению семи объектов Волго-Ахтубинской поймы в Волгу и Ахтубу планируется выпустить более 650 тыс. мальков стерляди и сазана. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Медведчук указал на угрозу потери Украиной Донбасса

19.06 / Умер актер Василий Стоноженко

09.06 / В Махачкале вспыхнуло офисное здание Ростелекома

23.06 / Трамп: те, кто разрушает памятники истории США, подлежат аресту

16.06 / Песков прокомментировал законопроект о воспитательной составляющей образования

23.06 / Генсек НАТО оценил переговоры РФ и США по СНВ-3

12.06 / Мурашко: жара не делает коронавирус менее заразным

09.06 / Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей

16.07 / Украина делает все для наступления справедливого мира. В нашем понимании этого слова – Зеленский

20.05 / Украина открыла границы с Евросоюзом и Молдовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска