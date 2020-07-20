Ученые сообщили об опасности разогревания еды в контейнерах

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20.07.2020, 10:30, Разное

Эксперты рассказали о том, что происходит в случае разогревания еды в микроволновой печи в пластиковых контейнерах. Сейчас этот способ считается самым популярным, но исследователи заявляют, что он таит в себе опасность.
Специалисты приняли решение о проведении исследования, где попробовали определить, насколько опасно греть еду в пищевом пластиковом контейнере, где ее хранили и транспортировали. Результаты говорят о том, что под действием тепла микроволновой печи, из материала контейнера в продукты попадает много опасных химических веществ, которые есть в пластике.

Из-за этого эксперты считают, что частое употребление вредных соединений приводит к развитию многих болезней, в том числе и гипертонии, диабета и бесплодия. Самым опасным веществом в составе пластика, из которого изготавливают контейнеры, обозначают бисфенол A и фалаты. Такие соединения могут оказаться виновниками гормональных нарушений, а наличие в пластике канцерогенов вызывает нарушение во всех органах.





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