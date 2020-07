Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци: опубликованы новые фотографии

20.07.2020, 10:25, Разное

Пока внучка Ее Величества Великобритании, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Беатрис – и итальянский аристократ, бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци осваиваются в новых для них ролях жены и мужа, весь мир обсуждает их свадебные фото. Тянуть с их публикацией долго молодожены не стали, и уже поздно вечером в субботу опубликовали первые снимки. Но на радость поклонников, этим Беатрис и Эдоардо не ограничились: несколько часов назад новоиспеченный муж наследницы престола поделился в Instagram еще тремя кадрами, сделанными в знаменательный день. Чуть позже такие же фото выложил и Букингемский дворец.

В подписи к этим фотографиям Эдоардо поместил романтичный отрывок из поэмы американского писателя Эдварда Эстлина Каммингса I Carry Your Heart With Me (I Carry It In) (“Я несу твое сердце в своем”), которое было зачитано женихом во время свадебной церемонии.

Я несу твое сердце в себе / Твое сердце в моем / Никогда не расстанусь я с ним

И куда не пойду / Ты со мной, дорогая / Все дела и поступки мои / Разделю я с тобой, моя радость

Я судьбы не боюсь, / Ибо ты мне судьба и звезда. / Мне не нужен весь мир / Ты – мой мир, моя истина и красота.

Эта тайна, известная многим / Это корень корней, ствол стволов, / Небо небес, дерево именем жизнь,

Растущего выше мечтаний души / И ума дерзновений / Это чудо, хранящее звезды от смерти.

Я несу твое сердце,

Твое сердце в моем.

Букингемский же дворец подписал эти снимки в своем Instagram-аккаунте так:

Ее Королевское Высочество Принцесса Беатрис Йоркская и Мистер Мапелли Моцци очень тронуты теплыми поздравлениями, которые они получили с момента своей свадьбы. Потому они с радостью делятся с вами несколькими дополнительными фотографиями с их счастливого дня.

Напомним, для свадьбы Беатрис выбрала образ, вдохновленный стилем своей бабушки. На ней было винтажное платье Нормана Хартнелла, принадлежавшее королеве, а также тиара Queen Mary Diamond fringe, в которой Елизавета II выходила замуж за принца Филиппа в 1947 году. Букет невесты из жасмина, нескольких видов роз, душистого горошка и других растений по традиции был отвезен в Вестминстерское аббатство.

Свадьба Беатрис откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре прошлого года оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле. В марте этого года стало известно об отмене свадебного приема – из-за того же коронавируса, а еще позже – и о переносе всей свадьбы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 4-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.