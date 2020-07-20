 

С 1 августа россиян ждут новые штрафы

20.07.2020, 10:23, Разное

Раньше штраф в размере от 500 до 800 рублей приходилось платить таксистам, а также водителям грузовиков и автобусов, если у них не было диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра. С 1 августа 2020 года это требование распространяется на всех автомобилистов.

Более того, увеличивается размер штрафа. Теперь с водителей будут собирать по две тысячи рублей. Делать это можно будет хоть каждый день. Единственное ограничение, которое ввели для сбора денег с автомобилистов, – не чаще одного раза в сутки.

“Если на следующий день, по истечении 24 часов с момента штрафа, водитель попадается еще раз, его опять оштрафуют. И так будет до тех пор, пока он не сделает ТО и запись об этом не попадет в базу”, – цитирует Life ведущего юриста компании “Объединенный юридический центр “Парфенон” Павла Уткина.

Возить с собой диагностическую карту необязательно. Проверка будет проводиться по базе.

Изменение стоимости ОСАГО ждет автомобилистов с 24 августа. Примечательно, что минимальная ставка снизится, а вот максимальная подскочит. В обоих случаях размер изменений составит 10%.

На итоговую стоимость страховки будут влиять и другие коэффициенты. В итоге у компаний будет более широкий коридор возможностей, позволяющий снизить тариф ОСАГО для аккуратных водителей и поднять его для тех, кто предпочитает более опасный стиль вождения.





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