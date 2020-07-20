Минздрав назвал сроки начала второй волны коронавируса

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20.07.2020, 10:21, Новости дня

Вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но она будет слабее предыдущей, сообщил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По его словам, в осенний период традиционно ожидается некоторое повышение заболеваемости, в том числе COVID-19, так как в это время формируются школьные, студенческие, рабочие коллективы, люди возвращаются из отпусков, передает «Интерфакс».

Специалист считает, что новая волна будет слабее из-за того, что у многих появился иммунитет к коронавирусу, и люди серьезнее стали относится к мерам профилактики и защиты.

Напомним, ранее в июле глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что система российского здравоохранения готова к возможной второй волне коронавируса, однако россиянам важно относиться к своему здоровью с повышенным вниманием.





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