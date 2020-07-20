Биологи заявили, что человек не может выиграть войну против бактерий

20.07.2020, 10:17, Разное

Биологи из Канады рассказали, что люди не могут выиграть войну с бактериями. Они заявляют, что с течением времени патогены станут невосприимчивыми к антибиотикотерапии.

Специалисты Университета Макмастера в Канаде изучали проблемы супербактерий, которые не поддаются лечению препаратами. В новом опыте они использовали Полимиксин B, антибиотик, который борется с менингитом, циститом, инфекцией крови и глаз. Они выяснили, что мембрана устойчивых микроорганизмов довольно жесткая и лекарственно теряло эффективность. Сложности появлялись из-за понижения отрицательного заряда патогена.

Андри Хондкер, автор проекта, полагает, что ситуация подобна переходу от «разрезания желе на разрезание камня». Полимиксины при попадании на стенки незернистых клеток, создают в них прорехи, обезвреживающие бактерию. Сейчас же микроорганизмы умеют пользоваться мембраной, как защитным механизмом. Эксперты полагают, что найденные данные помогут разрабатывать новые методы лечения.