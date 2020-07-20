 

Планшет IPad Air 2020 будет более доступным и мощным, чем предшественник

20.07.2020, 10:16, Новости дня

Специалисты уверены, что американская компания Apple продолжает политику снижения стоимости своих гаджетов в России.

Вместе с тем причина такого решения состоит в том, что на рынке стали появляться более доступные аналоги, которые существенно сокращали динамику сделок продукции Apple. Еще совсем недавно презентовали бюджетный смартфон от Apple, тогда как в дальнейшем состоится выход более упрощенной модификации iPad Air 2020.

Несмотря на то, что планшет существенно превосходит по техническим параметрам своих предшественников, однако его рыночная стоимость окажется существенно ниже. Приобрести новый планшет iPad Air 2020 станет возможным по цене от 500 долларов в базовой комплектации. Выход на рынок состоится к осени нынешнего года.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Отказ Украины слушать жителей Крыма в ООН назвали лицемерием

21.06 / Синдзо Абэ намерен изменить Конституцию Японии

26.05 / Зиявудин Магомедов госпитализирован с коронавирусом

26.06 / Российский препарат от коронавируса показал эффективность в 90% случаев

22.05 / Хомчак намерен сменить командующего ВМС Украины – СМИ

17.06 / Киевлянин угрожал взорвать дом, открыв газ в своей квартире

21.05 / Вопрос дня: Сколько людей спас режим самоизоляции в России?

12.05 / Меркель обсудила со Шмыгалем реформы на Украине

20.06 / Эксперты выяснили, что поможет снизить риск смерти от рака

02.07 / Санкции против “Северного потока-2”: Америка добивается диктата над ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска