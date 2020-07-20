Планшет IPad Air 2020 будет более доступным и мощным, чем предшественник

20.07.2020, 10:16, Новости дня

Специалисты уверены, что американская компания Apple продолжает политику снижения стоимости своих гаджетов в России.

Вместе с тем причина такого решения состоит в том, что на рынке стали появляться более доступные аналоги, которые существенно сокращали динамику сделок продукции Apple. Еще совсем недавно презентовали бюджетный смартфон от Apple, тогда как в дальнейшем состоится выход более упрощенной модификации iPad Air 2020.

Несмотря на то, что планшет существенно превосходит по техническим параметрам своих предшественников, однако его рыночная стоимость окажется существенно ниже. Приобрести новый планшет iPad Air 2020 станет возможным по цене от 500 долларов в базовой комплектации. Выход на рынок состоится к осени нынешнего года.