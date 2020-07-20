Бренд Chuwi выпускает ноутбук на процессоре Intel за 500 долларов

20.07.2020, 10:16, Новости дня

Китайская компания Chuwi выпустила новый недорогой ноутбук, который оценивается в 500 долларов, однако уже имеет двухядерный процессор i3-6157U.

Вместе с тем новинка обладает достаточной производительностью для домашнего пользования и выполнения ряда современных задач. Кроме того, устройство обладает компактными габаритами с 13,3-дюймовым дисплеем при разрешении 2160 на 1440 пикселей. Производительность также обеспечивают 8 гигабайт оперативной памяти и твердотельный диск на 256 гигабайт.

Эксперты прогнозируют, что за счет доступного ценника ноутбук от компании Chuwi окажется достаточно востребованным на рынке, тогда как стоимость модели за пределами Китая может существенно вырасти.