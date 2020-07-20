В ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Москве погиб человек

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20.07.2020, 10:16, Новости дня

В ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, погибла женщина, сообщил глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

«Семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь», – передает RT слова Ликсутова.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом, который въехал в остановку на юго-востоке Москвы в районе дома 15 по Ставропольской улице, пострадали три человека.

Автобус следовал по маршруту улица Саратовская – улица Головачева. Водитель совершил наезд на препятствие, находящееся справа по ходу движения, сообщали в пресс-службе столичного ГУ МВД.





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