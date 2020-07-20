 

Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro получат разные процессоры

20.07.2020, 10:09, Разное

Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro получат разные по мощности SoC. Если в базовом аппарате производитель установит Snapdragon 865, то модель с приставкой Pro оснастят процессором Snapdragon 865+.
Информация о подготовке к выходу на рынок новинок от Asus появилась на сетевых ресурсах, посвященных мобильным технологиям. Блогеры обратили внимание на исходный код прошивки смартфонов. Его анализ и указал специалистам на различие в платформах двух аппаратов одной линейки.

Процессорами Qualcomm Snapdragon 865+ оборудуют игровые смартфоны ROG Phone 3, которые уже скоро появятся на полках магазинов. Однако и расширенная версия Pro устройства серии Zenfone 7 также получит эту мощную SoC-платформу. Это будет главным отличием от базовой модели с менее продуктивным чипом.

В закодированном виде Zenfone 7 от Asus значится как Asus ZF, его CPU работает на частоте 2,84 гигагерц. В то же время у Pro-модификации версия 865+ классического процессора Snapdragon получила поддержку частот в 3,09 гигагерц.

Остальные подробности грядущих новинок пока неизвестны, официальное представление смартфонов состоится в августе. Тогда компания раскроет подробные сведения об аппаратах линейки, в том числе, и об их ценовом отличии.





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