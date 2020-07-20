 

Жена убитого бизнесмена из дела Фургала рассказала подробности расследования преступления

20.07.2020, 10:08, Новости дня

Лариса Зоря, жена убитого хабаровского бизнесмена Сергея Зори, который фигурирует в деле хабаровского губернатора Сергея Фургала, рассказала подробности убийства мужа.

«Когда Женю убили, следователи по горячим следам сделали очень большую работу и собрали очень много данных и доказательств. Но когда в деле начали фигурировать фамилии Фургал и Мастрюков, стали вызывать наших сотрудников и говорить, чтобы они поменяли свои показания, поменяли следователя и вскоре дело вообще было закрыто», – передает Telegram-канал Mash слова Зори.

«Для многих, кто сейчас выступает на телеэкранах, это просто 15 лет. А для меня это 5674 дня без любимого человека, это 5674 дня дети без папы. И это каждый день с болью», – добавила она.

Telegram-канал НЕШПОРТ сообщил, что при отработке круга общения Зори, правоохранительные органы вышли на Фургала. Было установлено, что у Зори в ходе его коммерческой деятельности возник конфликт на финансовой почве с руководством ООО «Миф-Хабаровск», учредителями которого как раз и были Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов. 

Конфликт у Зори с этой группой во главе с ныне губернатором Хабаровского края возник из-за споров о принадлежности одного из корпусов обанкротившегося завода ЖБИ-2, который, согласно решению арбитражного суда, перешел именно к Евгению Зоре.





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