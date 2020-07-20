 

Вспышка гриппа может сделать коронавирус более опасным

20.07.2020, 9:53, Разное

Медик предупредил об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Из-за этого могут серьезно пострадать легкие, поскольку одним из частых осложнений гриппа является пневмония, а коронавирус в первую очередь поражает органы дыхания, отметила Арег Тотолян.
По словам директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге, обе инфекции при неудачном стечении обстоятельств могут усилить негативное воздействие друг у друга. Из-за этого каждая инфекция по отдельности способна стать более опасной, добавил Арег Тотолян. Усугубляет данную ситуацию тот факт, что исследователи не могут однозначно ответить, можно ли проводить вакцинацию от гриппа и коронавируса в одно время.

Ранее израильские исследователи предлагали провести обязательную вакцинацию от гриппа. Доктор Гай Хошен полагал, что это позволит предотвратить ухудшение ситуации на фоне распространения коронавируса. А из-за загрузки на здравоохранение медики могут допускать ошибки при диагностировании разных заболеваний.





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