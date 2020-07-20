Госдума готовит закон об агротуризме

20.07.2020, 9:53, Разное

Принятие законопроекта об агротуризме активно обсуждалось на прошлой парламентской сессии. Как пояснила депутат Государственной думы и член комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова, о принятии подобного законопроекта ее неоднократно просили сами фермеры, которые готовы расширять деятельность и получать дополнительную прибыль, но не могут этого сейчас сделать, так как не существует такого вида деятельности в ОКВЭД. И открывая экофермы для туристов, они попросту могут получить штрафы вместо прибыли, пишет «Российская газета».

Всемирная организация туризма объявила 2020 годом агротуризма. Емкость этого рынка в Росси очень велика. Несмотря на непроработанную инфраструктуру и прочие условия, в 2019 году каждый пятый внутренний турист предпочел отдыхать на агрофермах, чтобы снять стресс от мегаполиса через приобщение к природе.

Принятие закона об агротуризме должно так же замедлить и отток населения из сельской местности. Не секрет, что молодежь массово покидает насиженные места предков, отправляясь в города за длинным рублем, даже не подозревая какой источник дохода они оставляют.

Максимова рассказала, что за скорейшее принятие закона об агротуризме выступили ведущие политики и общественные деятели. Закон прошел проверку в Министерстве сельского хозяйства РФ и Министерстве туризма. В обоих ведомствах он получил самую высокую оценку. Максимова надеется, что окончательно законопроект об агротуризме будет принят в ходе следующей парламентской сессии.

Обзавестись собственной экологической фермой планирует и коттеджный поселок «Екатериновка», застройщики которого рассказали о намерении построить собственный агротуристический объект.

ООО «Ритейл», которое занимается застройкой «Екатериновки» создает в Городне, Конаковского района, Тверской области, целый туристический кластер. Помимо фермы в него войдет набережная Волги с собственным речным маяком и постоянная экспозиция в Путевом дворце Екатерины Великой, который девелопер так же намерен отреставрировать.

Как пояснил Юрий Коробов, представитель ООО «Ритейл» и КП «Екатериновка», на ферме юные посетители смогут познакомиться с условиями содержания коров, овец, свиней, оленей, гусей, фазанов и прочих традиционных и экзотических обитателей подсобных хозяйств. «Мы хотим, чтобы это место стало точкой притяжения, ведь Тверская область всегда славилась сельским хозяйством. Хотелось бы это возродить, пусть и в туристическом формате», – сказал Юрий Коробов.