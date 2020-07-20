 

Во Франции стало обязательным ношение масок в помещениях. За нарушение – штраф в €135

20.07.2020, 9:49, Новости дня

С 20 июля во Франции стало обязательным ношение масок во всех общественных местах закрытого типа. О новых мерах объявил в Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

“С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков…” – сообщил министр 18 июля. 

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques…
Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus.

— Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

Телеканал France 3 Régions отметил, что полный перечень мест, где стало обязательным ношение масок, французские власти пообещали опубликовать 20 или 21 июля.

За нарушение этой нормы грозит штраф в размере €135. 

До этого во Франции обязательным было ношение масок только в общественном транспорте.

По данным американского Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания во всем мире, во Франции зарегистрировано 211 943 случая инфицирования коронавирусом, умерло 30 155 человек, а 79 371 вылечился.

В начале июля председатель научного совета по коронавирусу при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфрэсси заявил, что в стране весьма вероятна вторая волна эпидемии, и призвал французов вернуться к соблюдению всех рекомендованных властями противоэпидемических мер, сообщила радиостанция RFI. Он считает, что существует риск возвращения эпидемии уже этим летом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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