Bloomberg: Российская элита получила доступ к вакцине от коронавируса в апреле

20.07.2020, 9:49, Новости дня

Десятки представителей российской политической и бизнес-элиты еще в апреле получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы.

Речь идет об экспериментальной вакцине, разработанной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal, крупные бизнесмены и правительственные чиновники, отмечает агентство.

Собеседник агентства рассказал, что в программе вакцинации приняли участие несколько сот человек. Возможность добровольно участвовать в приеме доз экспериментальной вакцины была предоставлена на законных основаниях, однако держится в секрете, чтобы избежать наплыва потенциальных желающих. Bloomberg пишет, что журналистам агентства известны несколько десятков вакцинированных.

По словам одного из топ-менеджеров, получившего вакцину, побочных эффектов у него не было. Другие участники сообщили о лихорадке и мышечных болях после получения уколов.

Некоторые руководители крупных компаний заявили, что отказались от предложения экспериментальной вакцинации, поскольку вакцина нуждается в тестировании, а ее безопасность еще не доказана.

11 июня издание The Wall Street Journal написало, что российские ученые спешат дать ответ на требование президента Владимира Путина разработать вакцину против коронавируса к осени; в стране исследуются 10 экспериментальных вакцин. Один из препаратов тестируют на военных.

16 июня стало известно, что российский минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса на людях.

О том, что от коронавирусной инфекции может быть вакцинирован президент РФ Владимир Путин, в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман в мае говорил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Его слова подтвердил российский политолог Станислав Белковский. Он сказал, что, по некоторым данным, уже значительная группа высоких и высших должностных лиц вакцинировалась от коронавируса.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 14,5 млн, из них более 8,1 млн вылечились, а более 606,1 тыс. умерли.