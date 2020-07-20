Украина нашла «секретное оружие России» в глубине Черного моря

20.07.2020, 9:48, Новости дня

Россия ведет секретную разработку системы освещения надводной и подводной обстановки с внедрением новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря.

Как пишет Defence Express со ссылкой на исследование, участником которого был экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, элементом «тотального контроля» за ситуацией в акватории Черного моря станет «подводный плацдарм». При этом специальное оборудование будет размещено как в космосе, так и под водой.

Предположительно, «тайное оружие» разместят на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», полагает издание.

По мнению авторов материала, сейчас якобы идет строительство данного комплекса – он войдет в состав Новороссийской базы ВМФ России. Позже «появится еще один такой комплекс на мысе Сарыч».

Также Defence Express сообщает, что РФ «разместит электромагнитные станции на мысах Тарханкут и Херсонес для обнаружения врага на расстоянии до 30 километров».

Напомним, ранее в июле украинские военные получили от Эстонии «лучшее средство застрелиться».



