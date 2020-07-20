Рыбинск. Криминальная хроника с 13 по 19 июля

20.07.2020, 9:48, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Расплачивался в магазинах чужой банковской картой

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа). Подозревается в совершении преступления житель г. Рыбинска 1993 г.р. Дав признательные показания, мужчина пояснил, что обнаружил в банкомате оставленную банковскую карту. Увидев, что данной картой можно расплачиваться без пин-кода, он воспользовался ею для оплаты покупок в магазинах города. Ущерб, причиненный владельцу карты, составил более 5 тысяч рублей. Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража электроинструмента

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил, что неизвестные лица, из хозяйственной постройки, расположенной на придомовой территории в микрорайоне Переборы, похитили электроинструмент и два алюминиевых бака. Ущерб составил сумму около 10 тыс. рублей.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления задержан местный житель 1975 г.р. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что сорвал замки с двери сарая, похитил имущество с целью продажи третьим лицам.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из хозяйственной постройки



В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Скоморохова гора и сообщила, что неизвестные лица, из хозяйственной постройки, расположенной на придомовой территории в одном из садоводческих товариществ в Рыбинском районе, похитили металлические трубы. Сумма ущерба составила около 7 тыс. рублей.

Сотрудниками ИДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» в микрорайоне Ворошилова остановлена «Газель» под управлением не работающего местного жителя 1998 г.р., который перевозил в кузове металлические трубы в количестве 7 штук. Мужчина не смог пояснить, где он приобрел данные изделия.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что похитил металлические изделия.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято.

Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейские раскрыли кражу сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что после совместного распития спиртного со своим знакомым, у него пропал телефон. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, ранее судимый, не работающий житель микрорайона Веретье 1990 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что, воспользовавшись моментом, когда заявитель отвлекся, забрал сотовый телефон.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске выявлена фальшивая купюра

В Рыбинске в отделении банка расположенного на ул. В. Набережной при приеме денежных средств обнаружена и изъята денежная купюра достоинством 5000 рублей с признаками подделки.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество).

Сотрудники полиции напоминают: будьте внимательны и осторожны!

– Если вам пытаются сбыть поддельную купюру, не отказывайтесь от нее и не возвращайте сбытчику;

– Незамедлительно сообщите в полицию по тел. (4855) 21-00-11; 02.

– Постарайтесь максимально точно запомнить его приметы и транспорт, на котором он передвигался.

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в культивировании конопли

Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в строении расположенном на придомовой территории в п. Копаево были обнаружены и изъяты 23 растения в емкостях с грунтом, а также полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Согласно справке исследования ЭКЦ УМВД России по ЯО изъятые растения – конопля; в свертке находятся части растения конопля, массой около 230 гр.

При силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области (г. Рыбинск) задержан подозреваемый в совершении преступления, местный житель 1989 г.р. Дав признательные показания, молодой человек пояснил, что хранил и выращивал растения, содержащие наркотические средства для собственного потребления.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Расследование продолжается.

Защита от мошенников «Прекратить разговор и перезвонить в банк»

Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают предоставить реквизиты карты, перевести деньги на «безопасный» счет или установить приложение.

Если вам поступил такой звонок — просто прекратите разговор, никогда не выполняйте каких-либо указаний неизвестных лиц, кем бы они не представлялись.

Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.

Для проверки информации — перезвоните в свой банк самостоятельно по телефону, указанному на вашей карте.

Проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя рассказывать о себе конфиденциальную информацию посторонним и неизвестным людям по телефону. Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить какие-либо сведения о себе.

Пресс – служба МУ МВД России «Рыбинское»