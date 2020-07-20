 

Лолита похвасталась стройной фигурой на фестивале “Славянский базар”

20.07.2020, 9:37, Разное

Несколько дней назад артистка вместе со своей командой прибыла в Белоруссию, чтобы принять участие в закрытии “Славянского базара”. Лолита Милявская исполнила на сцене свои самые популярные песни.

Для выступления звезда примерила яркий топ, спортивные штаны и черные кроссовки. Журналисты отметили, что карантин пошел певице на пользу. По их мнению, Лолита сбросила около десяти килограммов.

Поклонники также обратили внимание на новую прическу певицы. Сразу после отмены самоизоляции артистка побывала у парикмахера. Знаменитость предпочла пышным локонам каре.

Поклонники уверены, что на такие перемены Лолита Милявская решилась благодаря новому возлюбленному. В недавнем интервью артистка поведала, что ее избранник – занятой человек. Мужчина занимает высокий пост.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Ноя 2018 в 1:55 PST

Певица призналась, что пока не готова переезжать к ухажеру. Она не хочет брать на себя какие-либо обязательства по устройству быта. Лолита Милявская желает пока пожить для себя. “Мы просто устраиваем посиделки друг у друга”, – сказала она.





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