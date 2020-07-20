 

Олимпийского чемпиона Грузии по дзюдо ранили в пьяной драке

20.07.2020, 9:30, Новости дня

Олимпийский чемпион по дзюдо 2004 года, бывший депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» 39-летний Звиад Звиадаури ранен холодным оружием в городе Ахмета в результате драки во время застолья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Состояние его здоровья удовлетворительное.

Злоумышленнику, который, по свидетельству очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, грозит до шести лет лишения свободы.

Звиадаури – первый чемпион Игр в истории постсоветской Грузии.

Он также дважды брал серебро на чемпионатах Мира.





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