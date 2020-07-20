Трамп и лидеры республиканцев обсудят новую антикризисную помощь

20.07.2020, 9:28, Новости дня

ВАШИНГТОН – Лидеры республиканцев в Конгрессе планируют встретиться с президентом Дональдом Трампом в понедельник, чтобы обсудить следующий пакет помощи в связи с эпидемией COVID-19. Администрация выступает против выделения дополнительных денег на тестирование и настаивает на других приоритетах, что может осложнить принятие закона.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл готов представить пакет стоимостью 1 триллион долларов в течение нескольких дней. Но разногласия между республиканским большинством в Сенате и Белым домом породили новые проблемы.

Ранее многие надеялись, что к этому моменту ситуация с коронавирусом улучшится, но она, напротив, лишь усугубилась – как раз тогда, когда срок действия принятых ранее антикризисных мер заканчивается.

На этом фоне на этой неделе Конгресс возвращается к работе.

В воскресенье Трамп вновь заявил, что вирус «исчезнет», но его мнение не совпадает с прогнозами ведущих специалистов в области здравоохранения, которые пытаются остановить тревожный рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в США.

Ожидается, что Макконнелл и лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти встретятся с Трампом и министром финансов Стивеном Мнучином «для тонкой настройки» законопроекта, сообщил Fox News исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Марк Мидоуз.

Пакет Макконнелла разрабатывался за закрытыми дверями несколько недель и, как ожидается, предусматривает 75 миллиардов долларов на возобновление работы школ, снижение пособий по безработице, новые прямые выплаты американцам в размере 1200 долларов и широкую пятилетнюю защиту от исков в связи с коронавирусом.

Однако администрация выразила несогласие с выделением дополнительных 25 миллиардов долларов на тестирование и отслеживание контактов, сообщил один республиканец, знакомый с содержанием дискуссий. О возражениях администрации первой сообщила газета Washington Post.

Трамп также вновь настаивает на льготах по налогу на заработную плату, и это предложение серьезно рассматривается, сообщил еще один республиканец. Оба источника выступали на условиях анонимности в связи с конфиденциальным характером дискуссий.

Новые шаги со стороны Белого дома привели к разногласиям между администрацией и ее республиканскими союзниками в Конгрессе, что может негативно отразиться на и без того сложном законодательном процессе. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже провела разработанный демократами пакет стоимостью 3 триллиона долларов, и с тех пор заболеваемость и смертность от коронавируса только увеличились.

Трамп вызвал тревогу на Капитолийском холме, когда на митинге в Оклахоме в июне заявил, что он хочет замедлить темпы тестирования. Некоторые республиканские союзники Трампа выступают за выделение дополнительных средств на тестирование и отслеживание контактов для сдерживания эпидемии. Демократы в Сенате пытались выяснить, почему администрация Трампа не потратила около 25 миллиардов долларов, выделенных на тестирование в соответствии с предыдущим законопроектом о помощи.

Вопрос о налоге на заработную плату, поднятый Трампом, также разделил его партию. Республиканцы в Сенате, в частности, выступили против льгот на этот налог, посчитав их недостаточным ответом на безработицу среди миллионов американцев, особенно с учетом попыток ограничить общую стоимость антикризисного пакета 1 триллионом долларов.

В интервью Fox News в воскресенье Трамп заявил, что он может не подписать закон, если он не будет включать льготы по налогу на заработную плату, против которых выступают многие республиканские сенаторы.

«Я хочу увидеть его», – сказал он.

Законодатели возвращаются в частично закрытый Конгресс, который по-прежнему недоступен для туристов, чтобы рассмотреть уже пятый пакет антикризисных мер в связи с COVID-19. После принятия в марте закона стоимостью 2,2 триллиона долларов республиканцы надеялись, что вирус ослабнет, экономика восстановится, и дополнительная помощь не потребуется.

Но в ситуации, когда количество новых случаев COVID-19 устанавливает новые печальные рекорды, число умерших растет, и разрушительный цикл пандемии повторяется, у Конгресса не остается иного выбора, кроме как разработать новую серию затратных спасательных мер. Предприятия закрываются, школы не могут полностью возобновить работу, рабочие места сокращаются – и все это происходит, когда срок действия федеральных мер чрезвычайной помощи подходит к концу.

«Все это не уйдет каким-то волшебным образом», – заявил мрачный Макконнелл на прошлой неделе во время визита в больницу в своем родном Кентукки, чтобы поблагодарить медиков.

В то время как Макконнелл готовится представить собственный законопроект стоимостью 1 триллион долларов, он признает, что его инициатива может не получить полной поддержки.

Политические ставки высоки для всех сторон перед ноябрьскими выборами, но еще больше для страны, которая опережает остальные как по числу подтвержденных случаев коронавируса, так и по количеству умерших.

И как раз в тот момент, когда начинается новый беспощадный цикл пандемии, первый пакет помощи истекает.

Федеральная надбавка к пособию по безработице в размере 600 долларов в неделю истекает в конце июля. Также истекает федеральный запрет на выселение из миллионов единиц арендуемого жилья.

Число заявок на получение пособия по безработице 17 недель подряд превышает 1 миллион, притом что обычно оно составляло около 200 тысяч. В этой ситуации многие домохозяйства столкнулись с острой нехваткой денег и перспективой потери медицинской страховки, предоставляемой работодателем.

Несмотря на проблески экономического подъема, возникшие, когда штаты начали ослаблять карантинные меры в мае и июне, уровень безработицы по-прежнему выражается двузначными числами и превышает уровень Великой рецессии предыдущего десятилетия.

Одобренный в мае законопроект Пелоси предусматривает 75 миллиардов долларов на тестирование и отслеживание контактов и 100 миллиардов долларов на безопасное открытие школ. Один триллион долларов предлагается направить штатам, испытывающим дефицит свободных средств, на выплаты работникам, выполняющим функции первостепенной важности, и предотвращение увольнений. Он предусматривает выплату американцам денежных стипендий и усиливает защиту выплат арендной платы, ипотеки и других социальных мер.

За два месяца, прошедшие после одобрения законопроекта Пелоси, в США выявлено еще два миллиона инфицированных, а число умерших от коронавируса увеличилось на 50 тысяч.

«Если мы не инвестируем деньги сейчас, ситуация будет гораздо хуже», – заявила спикер Палаты представителей.