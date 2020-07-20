Xiaomi планирует к выпуску недорогой флагман за 300 долларов

20.07.2020, 9:18, Новости дня

Китайский бренд Xaiomi намерен снова продолжить выпускать флагманские смартфоны, которые отличаются доступным ценником.

Примером является модель Xaiomi Mi 9, которую неоднократно высоко оценивали по соотношению цены и качества. В свою очередь, ранее аппарат продавался за 285 долларов, однако производитель позже анонсировал, что новинки обойдутся существенно дороже, чем указанная стоимость. Применение передовых технологий требует более внушительных расходов, которые отражаются на конечной цене на смартфоны.

Эксперты прогнозируют, что возврат к прежним ценникам стал возможен из-за недостаточного объема продаж новых моделей, которые продаются существенно дороже, чем планировали потенциальные клиенты компании Xaiomi.