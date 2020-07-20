 

После обновления смартфоны Huawei стали хуже заряжаться

20.07.2020, 9:18, Новости дня

Стало известно, что многие смартфоны Huawei после обновления стали существенно быстрее разряжаться, а остальные вовсе не принимают заряд.

С подобными жалобами продолжают обращаться владельцы смартфонов, которые приняли решение обновить фирменную оболочку. Экспертами обнаружено, что девайсы с оболочками EMUI 10 и 10.1 имеют существенный недостаток. Выявлено, что негативное воздействие уже обнаружили после обновлениях таких аппаратов, как Huawei Mate 30 и 20, P 30 и 40 Lite, а также Nova 5T.

Не исключается, что причина отказа от приема заряда связана с тем, что смартфоны перестают пополнять емкость после достижения 60% емкости аккумулятора. В свою очередь, производитель уже признал данную ошибку и намерен в кратчайшие сроки исправить прошивку для устранения данных дефектов в работе устройств.





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