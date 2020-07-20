Самописцы украинского Boeing доставили из Ирана в Париж

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20.07.2020, 9:16, Новости дня

Бортовые самописцы пассажирского Boeing, сбитого под Тегераном, доставлены в Париж. В ближайшие часы их отправят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Иран отправил черные ящики авиалайнера во Францию 18 июля в сопровождении представителей Организации гражданской авиации (САО) и судебной власти.

Тегеран согласовал решение передать самописцы французской стороне с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США, передает Deutche Welle.

8 января 2020 года Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты. В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.





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