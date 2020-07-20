Пандемия подкосила экономические амбиции России

20.07.2020, 9:10, Новости дня

Пандемия и падение цен на нефть вынудили российского лидера Владимира Путина отложить на шесть лет планы потратить на ускорение экономического роста 25,7 трлн рублей, пишет El País. При этом как отмечает издание, эксперты посчитали, что нацпроекты по 13 стратегическим направлениям всегда были «слишком амбициозной схемой».



Reuters

Владимиру Путину пришлось столкнуться лицом к лицу с суровой реальностью. Пообещавшему повысить уровень дохода и жизни граждан и увеличить ВВП, президенту РФ на этой неделе пришлось отложить свои планы по ускорению экономического роста, пишет El País. Сейчас эксперты оценили проект, на который правительство собиралось выделить 25,7 трлн рублей.

Как отмечает издание, пандемия коронавируса и падение цен на нефть не только ударили по российскому федеральному бюджету, но и сделали «невыполнимым» амбициозные нацпроекты, положенные в основу четвёртого президентского срока Путина.

Соответствующее объявление было сделано всего через несколько недель после голосования по поправкам к Конституции, которое президент представил как необходимость для развития страны и которое позволит ему остаться у власти до 2036 года.

При этом Российский лидер не уточнил новую дату достижения экономических и социальных целей, заметив что срок их реализации можно отложить на шесть лет. Как пишет El País, это означает, что коронавирус помешает Путину выполнить обещания к истечению срока на посту главы государства в 2024 году.

О реализации национальных проектов было объявлено в 2018 году, на фоне низкого роста ВВП РФ в связи с колебаниями цен на углеводороды и экономическими санкциями со стороны Запада.

Однако сейчас, как отмечают эксперты, обстоит «ещё более сложная ситуация». Так, согласно прогнозам, ВВП страны сократится на 5%. При этом в условиях пандемии падает не только экономика, но и доходы россиян. Всё это издание называет «одной из самых больших проблем Путина».

В такой ситуации El País называет «неизбежным» использование средств «Фонда национального благосостояния», который пополняется за счёт нефтяных доходов и составляет около $170 млрд, несмотря на то, что правительство всегда неохотно обращается к этим деньгам.

При этом, по мнению экспертов, проекты всегда были «слишком амбициозной схемой», сославшись на исследование консалтинговой компании Oxford Economics, которое уже в 2019 году показало, что 8 из 13 проектов имеют лишь 50% шанс на успех.

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что в плане по 13 разнообразным стратегическим направлениям не уточнялось, откуда будут выделены средства, необходимые на его реализацию.