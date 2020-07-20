Немецкий эгоизм разрушает ЕС

20.07.2020, 9:10, Новости дня

Евросоюз «утратил свою привлекательность» и превратился «груду осколков», пишет Die Zeit. И виной тому та политика, которую проводили бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и его преемница Ангела Меркель. По мнению автора Алана Позенера, немцы должны осознать, что проблема заключается именно в них, а точнее — в их эгоизме.



Reuters

ЕС незаменим, пишет Die Zeit. Без него европейская территория уже давно была бы поделена на российскую, китайскую и американскую сферы влияния. А на их границах постоянно бы возникали угрозы войн, как на Украине, в Грузии, Сирии, Ливии и в других странах. Но проблема в том, что Европа «утратила свою привлекательность» и превратилась в «груду осколков». А виноваты в этом бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и его преемница Ангела Меркель, убеждён автор статьи Алан Позенер.

Немцы считают, что среди остальных европейцев они — самые хорошие. Британцы никогда особо не хотели в союз, и теперь из него выходят. Французы, когда говорят Европа, подразумевают Францию. Польша и Венгрия, как и большинство восточноевропейских стран — неисправимые националисты. Греция, Италия и другие южноевропейские страны не разбираются в экономике. Что происходит на Балканах, вообще невозможно понять. «И все пытаются нас обмануть, — пишет немецкий журналист. — Мы же наоборот делали британцам одну уступку за другой, ради французов отказались от немецкой марки, спасли Грецию и евро, изобрели культуру гостеприимства». Вопрос в том: «Почему мы же немцев всё равно никто не любит?».

Во время всего выступления в Брюсселе, приуроченного к началу немецкого председательства в Совете ЕС, глава ФРГ Ангела Меркель сказала, что для того, чтобы «сделать Европу снова великой», нужно научиться смотреть на мир глазами других. Но она не уточнила, что немцы должны осознать, что проблема заключается именно в них, а точнее — в их эгоизме. Полякам пришлось ждать 10 лет до того, как им позволили вступить в ЕС, а потом Шрёдер ещё и ввёл семилетний запрет на въезд в Германию польских гастарбайтеров.

После этого несмотря на обеспокоенность Варшавы и Прибалтики возникла ось Москва — Берлин — Париж, выступавшая против войны в Ираке, продолжает издание. К тому же за спиной восточных европейцев Шрёдер заключил с Кремлём сделку, из-за которой Германия попала в зависимость от российского газа. Не стоит забывать, что экс-канцлер также отменил Маастрихтские критерии для своей страны и Франции. В других же «не системообразующих» государствах они продолжили действовать.

Тот же, кто полагал, что с приходом Меркель Европа станет сильнее, ошибался, пишет Позенер. Во время миграционного кризиса она унизила Восточную Европу, пытаясь через Совет ЕС навязать ей миграционные квоты. При чём своим единоличным решением она выставила европейский законодательный орган «бумажным тигром». В то время канцлер Германии вообще многие меры принимала в одностороннем порядке, опираясь не на европейское право, а результаты соцопросов в Германии.

Во время кризиса евро Меркель «спасла» Грецию, навязав её долги немецким и французским налогоплательщикам, продолжает Die Zeit. В результате она превратила экономический кризис в политический и межгосударственный. Граждане Германии получили право устанавливать пенсионный возраст, размер налогов в Греции, а также определять, каким будет медицинское обслуживание. Такой подход спровоцировал волну антигерманских настроений в Греции, и антигреческих — в Германии, а также из-за жёсткой политики экономики только усугубил ситуацию в южноевропейской стране.

При этом Меркель продолжает поддерживать проект «Северного потока — 2» — на радость своему предшественнику Герхарду Шрёдеру. К тому же немецкие власти так и не исполнили своих обещаний по повышению оборонных расходов и никак не могут противопоставить «российской агрессии» на границах Европы «убедительное устрашение». Всё это проявления немецкого эгоизма, из-за которого по всей Европе наблюдается рост национал-популизма, убеждён Позенер.

«Что же делать в этой ситуации?», — задаётся вопросом автор. Уместной была бы самокритика, но в Брюсселе Меркель упустила возможность её озвучить. Согласованная с Францией программа финансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии, это меньшее, что Германия может сделать для «измученного Юга». Если же из-за «экономной четвёрки», в которую входят Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания, эти планы сорвутся, президентство Германии в Совете ЕС можно будет считать провалом.

В переговорах по брекситу автор предлагает уступить премьер-министру Борису Джонсон и позволить ему создать на границе ЕС некое подобие офшорной, особой экономической зоны, где будет налажено дешёвое производство без соблюдения обременительных экологических и социальных стандартов союза. «Пусть попробует, — пишет автор. — А европейские потребители тогда сами смогут решить, хотят ли они покупать товар Made in Britain или, возможно, вскоре даже Made in England».

«Меньше Европы сейчас, это значит больше Европы в будущем», — считает Позенер. В рамках своего председательства в Совете ЕС Германия должна отказаться от желания навязать всем остальным европейским странам «немецкую модель страны иммигрантов». Необходимо согласовать общие правила по защите внешних границ Евросоюза и распределению беженцев. В Брюсселе Меркель заявила, что нужно сохранить «свободу и идентичность» всех граждан и наций. «Так давайте будем настоящими европейцами и наконец-то отнесёмся к этой задаче серьёзно», — заключает автор.