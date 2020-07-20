Автобус въехал в остановку в Москве
20.07.2020, 9:08, Новости дня
В результате ДТП с автобусом, который въехал в остановку на юго-востоке Москвы, пострадали три человека.
Автобус следовал по маршруту улица Саратовская – улица Головачева.
«Около 7.45 в районе дома 15 по Ставропольской улице (пересечение с Краснодонской) водитель автобуса совершил наезд на препятствие, находящееся справа по ходу движения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.
Ранее источник в экстренных службах сообщал, что два человека получили травмы при наезде автобуса на остановку на Краснодонской улице. Все они в момент аварии стояли на остановке, среди них нет пассажиров. Одного из пострадавших спасатели извлекли из-под автобуса.
Напомним, последнее серьезное ДТП в России, в ходе которого пострадали пешеходы, произошло 4 июля в Омске. Автомобиль Mercedes, уходящий от столкновения, сбил пешеходов, за помощью медиков обратились восемь человек.
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