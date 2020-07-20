Стало известно об эффективности ультрафиолета в борьбе с коронавирусом

20.07.2020, 9:08, Новости дня

Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19, сообщил итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

Ученый руководил совместным исследованием биологов и физиков. На первом этапе они поместили вирус SARS-CoV-2 в капли воды, воспроизводя эффект, который возникает во время кашля или чихания инфицированного коронавирусом человека, передает РИА «Новости».

При этом использовались три различных концентрации вируса. Низкая концентрация примерно соответствовала ситуации, при которой в комнате находится зараженный человек, высокая – положению больного с тяжелой формой COVID-19, очень высокая – вообще не имела аналогов в реальной жизни.

Все эти материалы ученые подвергли различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне – ультрафиолету С (УФ-С). В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса, рассказал агентству Клеричи.

Ученый напомнил, что УФ-С полностью поглощается при прохождении солнечных лучей через земную атмосферу. Поэтому свой следующий эксперимент миланские иммунологи поставили уже с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В), то есть с той частью солнечного излучения, которая достигает поверхности Земли, нагревает воздух, а также воздействует на человека, в частности вызывая появление загара.

«Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%. Что это означает? Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком», – подчеркнул профессор.

По его словам, именно этим объясняется нынешнее снижение заболеваемости COVID-19 в Европе и большинстве стран, расположенных в Северном полушарии. Тогда как в Южном полушарии, где сейчас зима и менее активное солнечное излучение, темпы инфицирования достигли пика, добавил Клеричи.

За подтверждением своей гипотезы биологи Миланского университета обратились к специалистам Национального института астрофизики, которым они предложили проверить наличие связи между уровнем солнечной радиации и эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира. По словам Клеричи, астрофизики провели соответствующий анализ за период с 15 января до конца мая текущего года и пришли к выводу, что такая связь существует. Чем больше солнечных лучей достигало земной поверхности и чем выше был уровень УФ-излучения, тем меньше регистрировалось случаев заражения коронавирусом.

«Естественно, есть и исключения. Так, высокий уровень распространения вируса наблюдается сейчас в Индии, Пакистане и Бангладеш. Однако это объясняется муссонным климатом, при котором летом из-за обильных осадков в атмосферу попадает мало солнечных лучей», – отметил эксперт.

Напомним, в мае ВОЗ не рекомендовала применять UV-лампы для лечения COVID-19.



