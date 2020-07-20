Ученые составили жесткую диету для переживших апокалипсис людей

20.07.2020, 8:53, Разное

Британские исследователи назвали эффективную, но жесткую диету для людей на случай апокалипсиса. Эксперты считают, что после конца света выжившее человечество столкнется с острым дефицитом пищи, но при правильном подходе негативные последствия удастся снизить.

Так, по мнению сотрудников Университетского колледжа Лондона, у людей, переживших апокалипсис, популярными окажутся консервированные продукты, соленья и сухофрукты. Эта еда может храниться продолжительное время, поскольку процессы гниения обходят ее стороной. Эксперты приводят в пример засушенный сыр, из которого китайцы делали ожерелья для мумий.

Кроме того, востребованными станут масло и сыр в качестве источников жира. А вот рыба и мясо в условиях апокалипсиса могут стать деликатесом. Помимо консервации эффективными в плане долгого хранения исследователи назвали мед и вино. Их срок годности может составить несколько веков, но для этого они должны находиться в помещении с особыми условиями.