Короля Саудовской Аравии госпитализировали
20.07.2020, 8:50, Новости дня
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд госпитализирован, сообщило Саудовское агентство печати.
84-летний монарх пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря.
Салман взошел на престол в январе 2015 года после смерти своего брата Абдаллы. Он – сын первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза ибн Сауда. До вступления на престол был министром обороны и губернатором провинции Эр-Рияд.
На данный момент Салман – самый старший среди живущих сыновей Абдул-Азиза.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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