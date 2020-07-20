Короля Саудовской Аравии госпитализировали

20.07.2020, 8:50, Новости дня

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд госпитализирован, сообщило Саудовское агентство печати.

84-летний монарх пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря.

Салман взошел на престол в январе 2015 года после смерти своего брата Абдаллы. Он – сын первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза ибн Сауда. До вступления на престол был министром обороны и губернатором провинции Эр-Рияд.

На данный момент Салман – самый старший среди живущих сыновей Абдул-Азиза.