 

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

20.07.2020, 8:50, Новости дня

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд госпитализирован, сообщило Саудовское агентство печати.

84-летний монарх пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря.

Салман взошел на престол в январе 2015 года после смерти своего брата Абдаллы. Он – сын первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза ибн Сауда. До вступления на престол был министром обороны и губернатором провинции Эр-Рияд.

На данный момент Салман – самый старший среди живущих сыновей Абдул-Азиза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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